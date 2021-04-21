Путин предложил продлить туристический кешбэк

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Сайт президента России, путин владимир
Владимир Путин поручил продлить программу туристического кешбэка до конца года Фото:

Программа возвращения средств за туристические поездки по России должна быть продлена. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

«Предлагаю по меньше мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России», — сказал Путин во время выступления, которое транслируется на «России 24». Он аргументировал это предложение тем, чтобы как можно больше россиян смогли посетить санатории для укрепления своего здоровья.

Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию. URA.RU ведет текстовую трансляцию обращения главы государства.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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