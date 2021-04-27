Суд ограничил работу Фонда борьбы с коррупцией

ФБК запретили организовывать публичные мероприятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Мосгорсуд ограничил работу «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК — признан иностранным агентом в России). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Судьей Мосгорсуда вынесено определение о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении некоммерческих организаций ФБК, ФЗПГ (Фонд защиты прав граждан — признан иноагентом в России)», — рассказали в суде. Решение было принято по ходатайству прокуратуры ограничил в рамках иска о признании организации экстремистской, пишет РИА «Новости». Теперь организациям временно запрещается взаимодействовать со СМИ, а также организовывать публичные мероприятия, использовать банки, а также участвовать в выборах.

В Мосгорсуде 26 апреля прошло предварительное заседание по признанию штабов Навального, ФБК, ФЗПГ, экстремистскими организациями. По мнению прокуратуры Москвы, организации занимаются дестабилизацией социальной и общественно-политической ситуации в России, чтобы изменить основы конституционного строя. Как сообщил бывший координатор саратовского штаба Алексея Навального Михаил Мурыгин, Деятельность региональных штабов Навального давно развалилась, и в ближайшее время может произойти отток сотрудников, пишет RT.