Володин: коронавирус разработали в американской лаборатории

Володин хочет разобраться, как именно произошло распространение коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус мог возникнуть из-за утечки в одной из лабораторий США. Такую точку зрения озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«У них (в США, — прим. ред.) произошла какая-то утечка — в тех лабораториях, которые они создали по всему миру. Было бы правильно правительству РФ этот вопрос поднять», — цитирует Володина официальный сайт Госдумы.

Председатель Госдумы также считает, что России было бы правильнее вступить в диалог с ВОЗ, чтобы ее представители изучили пути появления коронавирусной инфекции. Помимо этого, Володин не понимает, почему среди других стран такая дискриминация в отношении вакцины, разработанной российскими учеными.