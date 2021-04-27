Володин: коронавирус разработали в американской лаборатории

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, володин вячеслав
Володин хочет разобраться, как именно произошло распространение коронавируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Коронавирус мог возникнуть из-за утечки в одной из лабораторий США. Такую точку зрения озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«У них (в США, — прим. ред.) произошла какая-то утечка — в тех лабораториях, которые они создали по всему миру. Было бы правильно правительству РФ этот вопрос поднять», — цитирует Володина официальный сайт Госдумы.

Председатель Госдумы также считает, что России было бы правильнее вступить в диалог с ВОЗ, чтобы ее представители изучили пути появления коронавирусной инфекции. Помимо этого, Володин не понимает, почему среди других стран такая дискриминация в отношении вакцины, разработанной российскими учеными.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...