Китайская служба такси ответила на обвинения тюменцев в агрессии

Китайский агрегатор Didi считается главным конкурентом «Яндекс. Такси» и «Ситимобила» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Для привлечения водителей китайский агрегатор такси Didi нанимает сторонние фирмы, которые занимаются точечным обзвоном потенциальных сотрудников. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании в ответ на жалобы тюменских таксистов на то, что им ежедневно поступают телефонные звонки и сообщения в мессенджерах от Didi с предложением подключиться к сервису.

Ранее URA.RU писало о том, что китайский агрегатор такси Didi переманивает водителей из других компаний, используя инструменты агрессивного маркетинга. Кроме этого, агрегатор пообещал водителям, подключившимся к сервису, зарплату до 175 тысяч рублей.

«Сервис по заказу поездок Didi — технологическая платформа, объединяющая тысячи водителей в 16 городах России. Мы работаем в строгом соответствии с законодательством РФ и ожидаем этого же от партнеров нашего сервиса — юридических лиц, которые зачастую занимаются информированием водителей локально», — пояснили агентству в компании Didi.