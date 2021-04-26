26 апреля 2021

Китайская служба такси ответила на обвинения тюменцев в агрессии

© Служба новостей «URA.RU»
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Последователи Николая Романова (отца Сергия) у здания Басманного районного суда. Москва, такси, ремонтные работы
Китайский агрегатор Didi считается главным конкурентом «Яндекс. Такси» и «Ситимобила» Фото:

Для привлечения водителей китайский агрегатор такси Didi нанимает сторонние фирмы, которые занимаются точечным обзвоном потенциальных сотрудников. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании в ответ на жалобы тюменских таксистов на то, что им ежедневно поступают телефонные звонки и сообщения в мессенджерах от Didi с предложением подключиться к сервису.

Ранее URA.RU писало о том, что китайский агрегатор такси Didi переманивает водителей из других компаний, используя инструменты агрессивного маркетинга. Кроме этого, агрегатор пообещал водителям, подключившимся к сервису, зарплату до 175 тысяч рублей.

«Сервис по заказу поездок Didi — технологическая платформа, объединяющая тысячи водителей в 16 городах России. Мы работаем в строгом соответствии с законодательством РФ и ожидаем этого же от партнеров нашего сервиса — юридических лиц, которые зачастую занимаются информированием водителей локально», — пояснили агентству в компании Didi.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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