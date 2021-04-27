Союз Туриндустрии: денег на кэшбек для россиян может не хватить

В Общественной палате отметили успешность программы туристического кэшбека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В случае нехватки средств для реализации программы туристического кешбэка на поездки по России, стоит ожидать дополнительных денег от государства. Таким мнением с URA.RU поделились эксперты из туристической области.

Правительство выделило дополнительно 4,7 млрд рублей на продление программы туристического кешбэк, пишет RT. На третий этап направлялось 2 млрд рублей

«Если будут использованы средства, то будут добавлены, потому, что есть поручение президента. Если президент сказал, значит денег хватит», — сказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Он напомнил, что вернуть часть средств со стоимости путевок в детские лагеря можно начиная с 20 мая. По его словам, правила кэшбека для взрослого населения еще разрабатываются.

С его мнением по поводу появления дополнительных средств согласился и эксперт Общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев. «Мне кажется президент ясно дал понять, что каких-то проблем по этому направлению быть не может. У нас задан тренд на развитие внутреннего рынка, развитие внутренней инфраструктуры. Это находится в приоритете государства, поэтому оснований для опасений, что кому-то не хватит денег или программа потерпит фиаско, нет», — сказал Бобылев. По его словам, если было принято решение продлить возможность для туристического кэшбэка, значит опыт был успешным.

Президент России Владимир Путин предложил продлить до конца года программу возвращения средств за туристические поездки по России, передает агентство Nation News. Также он предложил включить в нее возможность кэшбека с путевок в детские лагеря.