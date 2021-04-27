Путин пообещал российским семьям новые выплаты

Проекты будут разработаны вместе с Татьяной Голиковой, заявил президент Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин пообещал новые меры поддержки российских семей. Об этом глава государства рассказал на заседании совета законодателей при Федеральном Собрании РФ.

«Это не последнее, что мы с вами вместе должны сделать. Мы будем и дальше выстраивать наши программы поддержки российских семей поэтапно», — пояснил президент в эфире телеканала «Россия 24». Он также отметил, что меры будут разрабатываться при участии заместителя председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой.

Ранее стало известно, что прошлые социальные инициативы помощи российским семьям внесли в Госдуму 26 апреля. В их числе — оплата больничных листов в размере 100% заработка независимо от трудового стажа для родителей детей до 7 лет, выплаты беременным женщинам в трудной жизненной ситуации и ежемесячные выплаты на детей от 8 до 16 лет.