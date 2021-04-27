Apple получила штраф на 12 млн долларов от ФАС

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Apple нарушила антимонопольное законодательство Фото:

Компания Apple получила штраф в размере 12 млн долларов. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«ФАС России наложила на Apple Inc. оборотный штраф в размере более 12 миллионов долларов США за нарушение антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении. Это наказание было назначено за злоупотребление доминирующим положением.

В августе прошлого года ФАС признала, что Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке приложений для устройств, пишет RT. Компании предъявили требование допускать в App Store приложения сторонних разработчиков, а также не давать преимущества собственным, передает телеканал 360. Во французском антимонопольном ведомстве также наложили рекордные 1,1 миллиарда евро штрафа на Apple за участие в ценовом сговоре с двумя поставщиками электроники.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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