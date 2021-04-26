Свердловский депутат выбил 8,5 млрд на снос трущеб

Деньги выделят до конца 2021 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Депутат Госдумы Павел Крашенинников добился выделения Свердловской области дополнительного финансирования в 8,5 млрд рублей на программу переселения аварийных и ветхих домов. Соответствующий документ есть в распоряжении редакции URA.RU.

«Свердловская область готова взять на себя обязательства по досрочному завершению программы и в ближайшее время заключить с Фондом соответствующее соглашение, согласно которому фонд на указанные цели предоставит региону сверхлимитную поддержку в размере 8,55 млрд рублей», — говорится в письме, подписанном директором фонда содействия развитию ЖКХ Константином Цициным. В документе уточняется, что 4,55 млрд будут выделены в апреле—мае, еще 4 млрд — до конца года. Это позволит региону завершить программу досрочно — до конца 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Карпинске (Свердловская область) пенсионеров заставляют за свой счет снести собственный ветхий дом. Как сообщила URA.RU пожилая женщина, они с супругом получили требование за подписью мэра Андрея Клопова осуществить снос 8-квартирного 2-этажного дома по адресу Лермонтова, 2 до 1 сентября 2021 года.