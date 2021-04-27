Зеленский предложил изменить формат переговоров по Донбассу

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский рассказал, что «мощные» страны хотят прекратить войну в Донбассе Фото:
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Война на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предложил поменять формат переговоров по конфликту в Донбассе. Об этом он заявил на выступлении в Херсонской области.

«Может быть расширение „нормандского формата“, отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками», — сказал украинский лидер. Он объяснил предложение привлечь другие страны, потому,/ что они хотят помочь прекратить войну.

Зеленский заявил о необходимости реформирования или отмены минского формата, пишет RT. Представитель Кремля Дмитрий Песков счел данное предложение недопустимым.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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