Блогер Reeflay получил 6 лет за смерть беременной во время стрима

Блогер раскаялся в содеянном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд в Подмосковье приговорил блогера Стаса Решетняка, известного в интернете как Reeflay, к шести годам лишения в колонии строгого режима по статье 111 УК РФ « Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Причина — смерть по вине блогера беременной девушки.

«Его признали виновным в смерти своей девушки Валентины, которая скончалась во время очередного треш-стрима. Перед заседанием Решетняка поцеловала мама, а во время оглашения приговора он расплакался. Блогер признал вину и раскаялся в содеянном», — передает из зала суда интернет-издание Mash.

В декабре 2020 года Решетников во время треш-стрима выгнал свою беременную подругу на мороз в нижнем белье. Через несколько часов девушка умерла, однако стример не прекратил трансляцию, даже когда приехали медики.