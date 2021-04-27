Лавров рассказал, как Россия пыталась закончить конфликт с США

Сергей Лавров объяснил, что мешает улучшению отношений США и России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Россия пыталась разрешить конфликт с США, но Вашингтон отказался. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Очевидным шагом для того, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал Барак Обама (экс-президент США — прим. ред.)», — сказал Лавров. В качестве примера он привел высылку российских дипломатов, арест российской собственности и нарушение Венских конвенций.

Также глава МИД РФ подчеркнул, что отношения стран не изменятся, пока Вашингтон не прекратит вмешиваться во дела других государств и подчинять весь мир западу. «Если нет — это их выбор. Значит, будем жить в условиях, как вы сказали, то ли холодной войны, то ли в условиях еще хуже», — заключил министр.

О том, что отношения США и РФ перешли в эпоху холодной войны, заявил и зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, пишет RT. Российское правительство не старалось испортить отношения с Соединенными Штатами Америки, подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва не делала ничего, что могло бы навредить отношениям между странами.