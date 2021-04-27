Россиянам будут давать скидку на строительство деревянных домов

Минпромторг предложил предоставлять россиянам 10% скидки Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Минпромторг предложил предоставлять россиянам 10% скидки на покупку деревянных домокомплектов. Производителям стоимость будет компенсировать государство.

Минпромторг в начале апреля направил в правительство проект постановления о субсидировании из федерального бюджета выпадающих доходов лесопромышленников, связанных с предоставлением скидки физлицам на покупку деревянных домокомплектов, пишет « Коммерсант» . Министерство предложило предоставлять скидку до 10% тем, кто собирается купить деревянный домокомплект. При этом его стоимость не должна быть больше 3,5 миллиона рублей.

Уточняется, что для получения компенсации от государства компания должна подтвердить, что ее продукция сделана в России, а также представить документы о предоставленной покупателю скидке. По мнению, статс-секретаря-замминистра Виктора Евтухова, расходы бюджета на компенсацию скидок составят 360—400 млн рублей в год.

Ранее сало известно, что семьи с детьми теперь смогут приобретать льготную ипотеку на строительство собственного дома. Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте кабмина. При этом есть несколько обязательных условий, которые придется соблюсти семье. Во-первых, строить дом должны индивидуальные предприниматели или компании по договору подряда. Во-вторых, первоначальный взнос по ипотеке должен составлять не менее 15% от стоимости участка и строительства.