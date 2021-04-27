Врачи назвали симптомы укуса энцефалитного клеща

Врачи рассказали, как распознать укус клеща Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лихорадки и сыпь на теле могут быть симптомами укуса энцефалитного клеща. Об этом сообщили врачи-инфекционисты.

«Если у ребенка появятся какие-либо жалобы, например лихорадка, сыпь на теле, следует обратиться к педиатру, указав на факт присасывания. Стоит помнить, что если факт присасывания клеща не установлен, нельзя гарантировать, что его не было», — рассказал РИА «Новости» врач-инфекциониста Морозовской детской больницы Алексей Ртищев. Он отметил, что после укуса клещ может самостоятельно отвалиться, а возбудитель — проникать в кровь.

По словам врача-инфекциониста ИКБ №2 Натальи Прохоровой симптомы укуса энцефалитного клеща у взрослых будут такими же. При этом отмечается, что инкубационный период для основных инфекций, передающихся клещами, составляет около месяца.

Ранее завлабораторией молекулярной микробиологии РАН Нина Тикунова заявила, что в период своей активности клещи чаще всего кусают взрослых мужчин. Это связано с тем, что они пахнут сильнее женщин. Она отметила, что насекомые могут несколько раз присасываться к телу пока ищут нужное место, а человек даже не чувствует паразита. Поэтому доктор советует приносить клеща в лабораторию, даже если он только ползал по телу.