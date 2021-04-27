Врач раскрыл, как не допустить новой волны коронавируса

Новой волны коронавируса можно избежать, если все россияне будут знать свой статус в отношении коронавируса. Об этом заявил инфекционист, главврач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.
«Каждому человеку нужно знать или лабораторно подтвердить свой статус в отношении COVID-19: болел или не болел, есть антитела или нет антител, привит или не привит», — объяснил Поздняков РИА «Новости». Если результат теста на антитела окажется отрицательным, необходимо привиться, уточнил медик.
Он подчеркнул, что вакцинация от коронавируса в России — процедура, доступная повсеместно. При этом многие граждане ее просто игнорируют, в то время, как в остальном мире прививка считается привилегией. Также стоит продолжать соблюдать уже привычные меры предосторожности, напомнил врач.
Ранее сообщалось, что длинные майские выходные могут ухудшить ситуацию с коронавирусом в стране. За сутки 27 апреля COVID-19 заразились более 8 тысяч человек, отмечает агентство Nation news. В ВОЗ уже прокомментировали вероятность возникновения новой волны коронавируса, уточняет RT.
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