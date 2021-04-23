На российских курортах может ухудшиться ситуация с коронавирусом в длинные выходные с 1 по 10 мая. Такое предположение высказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.
«Если местный туризм, то вряд ли как-то скажется (на ухудшении эпидемиологической обстановки — прим.ред.), если они поедут на курорт, в Сочи, в Крым, то может быть да, там локально может быть ухудшение ситуации», — сказал URA.RU Чумаков. Он также считает, что помимо курортных и туристических направлений, многие россияне предпочтут провести длинные выходные на дачах.
Иммунолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев наоборот, не ждет угрозы распространения COVID-19 на российских курортах в майские выходные. «Те кто собирался [на курорты], они бы все равно взяли отпуск, и все равно бы уехали в эти праздники, кто надолго хотел. Сейчас и особенно ехать некуда», — объяснил собеседник агентства. В качестве примера они привел прошлогодний летний сезон в Сочи, где массово отдыхали россияне, однако заболеваемость была на низком уровне.
С 1 по 10 мая в России будут выходными днями. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер поддержал идею главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая предложила эту меру в качестве предупреждения новой волны коронавируса в стране. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что россиянам надо будет вернуться на работу 11 мая.
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