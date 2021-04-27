27 апреля 2021

Вильфанд объяснил, куда можно уехать от плохой погоды в мае

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Юг Европейской части России окажется самым теплым местом в стране в начале мая Фото:

Самыми теплыми в начале мая будут юг Европейской и юг Западно-Сибирской частей России. Температура там будет достигать 20 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На юге Европейской России в первые дни мая температура будет близка к обычным значениям, 18—20 градусов. Туда смело можно ехать», — заявил Вильфанд в разговоре с РИА «Новости». В Омской, Новосибирской и Томской областях ожидается от 16 до 20 градусов тепла в начале мая. Аномально теплая погода установится на Таймыре, отметил Вильфанд.

Праздники не стоит отмечать на северо-западе европейской России, там будет холодно. К примеру, в Мурманске, ожидается не более четырех градусов тепла. В центре европейской части России также не будет тепла, днем всего 8-13 градусов, уточнил Вильфанд.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал, когда температура воздуха в России прогреется до летних значений. 27 апреля в Москве похолодало настолько, что выпал снег, напоминает телеканал 360. При этом уже 28 апреля в столице ожидают потепления до 28 градусов, уточняет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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