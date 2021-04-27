Метеоролог Тишковец назвал сроки летнего потепления в России

Температура в Центральной России начнет повышаться с 6 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Температура воздуха в Центральной России начнет повышаться с 6 мая. Это произойдёт благодаря усилению южной тяги ветров. Об этом сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, с 6 по 8 мая температура в Москве поднимется до 15—20 градусов тепла. «И на День Победы термометры покажут минимум 15—20 градусов, а то и выше. Будет преобладать повышенный фон атмосферного давления, а это значит, что погода ожидается солнечной и без осадков. Воздушная часть парада, скорее всего, пройдет без помех», — рассказал Тишковец в интервью «Известиям».

Однако, он отметил, что с 30 апреля до 1 мая будут идти дожди. При этом уже в ночь на 3 мая ожидаются аномальные ливни, которые принесут до половины месячной нормы осадков. Ночью будет плюс 1—6 градусов, днем — плюс 9—14.

Ранее в беседе с с URA.RU Тишковец рассказал, что в европейской части России, а также на Южном и Среднем Урале на майские праздники будет прохладная погода с осадками. В Гидрометцентре ранее также пообещали прохладную погоду на начало мая. По мнению научного руководителя центра Романа Вильфанда, в центре Европейской России температура будет 8-10 градусов. По мнению экс-главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, россияне проведут эти праздники на даче, а не на пикниках с шашлыками, пишет « Царьград ».