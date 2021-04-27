27 апреля 2021
26 апреля 2021

Тюменцы получат новый рейс на море

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур в Уфу по объектам, построенным к ШОС и БРИКС в 2015 году. Уфа, utair, ютейр, ютэйр
Utair начнет полеты из Тюмени в Геленджик с 1 июня Фото:

Авиакомпания Utair вводит новый прямой рейс — из Тюмени в Геленджик. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе перевозчика.

«18 маршрутов нашей летней программы абсолютно новые. Мы открыли их с экономичными тарифами. Одно из направлений — из Тюмени в Геленджик», — рассказали URA.RU в пресс-службе авиакомпании.

Согласно данным на сайте авиаперевозчика, первый полет намечен на 1 июня. Самый дешевый билет стоит 13 685 рублей (без багажа). Следующий рейс — 4 июня, и на него можно попасть уже за 10 685 рублей. 5 июня цена еще на тысячу рублей дешевле.

В пути придется провести 3 часа 45 минут. Вылеты — по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам. Из Тюмени рейс будет отправляться вечером: либо в 17:00, либо в 20:00.

Ранее URA.RU писало, что компания «Аэрофлот» вернула в Тюмень свой московский рейс. После этого цены на перелеты в столицу выросли.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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