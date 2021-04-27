Тюменцы получат новый рейс на море

Utair начнет полеты из Тюмени в Геленджик с 1 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Авиакомпания Utair вводит новый прямой рейс — из Тюмени в Геленджик. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе перевозчика.

«18 маршрутов нашей летней программы абсолютно новые. Мы открыли их с экономичными тарифами. Одно из направлений — из Тюмени в Геленджик», — рассказали URA.RU в пресс-службе авиакомпании.

Согласно данным на сайте авиаперевозчика, первый полет намечен на 1 июня. Самый дешевый билет стоит 13 685 рублей (без багажа). Следующий рейс — 4 июня, и на него можно попасть уже за 10 685 рублей. 5 июня цена еще на тысячу рублей дешевле.

В пути придется провести 3 часа 45 минут. Вылеты — по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам. Из Тюмени рейс будет отправляться вечером: либо в 17:00, либо в 20:00.

Ранее URA.RU писало, что компания «Аэрофлот» вернула в Тюмень свой московский рейс. После этого цены на перелеты в столицу выросли.