Пермяки раз в неделю смогут напрямую летать в Египет

Первый прямой рейс из Перми в Каир запланирован на 13 мая 2021 года Фото: Алена Полозова © URA.RU

С 13 мая авиакомпания Royal Flight начинает осуществлять прямые рейсы из Перми в Каир. В расписании международного аэропорта «Пермь» появились соответствующие еженедельные рейсы.

«Пермь — Каир, авиакомпания Royal Flight, рейс 229, время вылета: 10:20, время в пути: 5 часов», — сказано на сайте аэропорта. Вылеты из Перми и прилеты из Каира будут осуществляться по четвергам на Boeing-757. Программа рассчитана до 1 июля 2021 года.

На сайтах авиакомпании и агрегаторов пока отсутствует информация о стоимости билетов на данные рейсы. Сейчас из Перми в Каир можно улететь лишь с одной или несколькими пересадками. Например, по данным Aviasales, кольцевой рейс со стыковкой в Домодедово (Москва) на одного пассажира обойдется около 60 тысяч рублей.

URA.RU также рассказывало, что в ближайшее время планируется возобновить чартерное авиасообщение с Египтом. После этого из российских городов появятся прямые рейсы на традиционные курорты Египта — Хургаду и Шарм-эш-Шейх.