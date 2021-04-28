ТАСС: подлодку «Екатеринбург» отправят в утиль в 2022 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, подводная лодка, ВМФ, северный флот, подлодка
Подлодка «Екатеринбург» пережила пожар и прослужила более 36 лет (Архивное фото) Фото:

Атомную подводную лодку «Екатеринбург» решено утилизировать в 2022 году. Об этом журналистам рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В 2022 году „Екатеринбург“ будет выведен из боевого состава Северного флота», — заявил источник ТАСС. После этого подлодку отправят в утиль. С момента ввода судна в строй прошло уже 36 лет, отметили в оборонно-промышленном комплексе.

Официальной информации по поводу судьбы «Екатеринбурга» пока не поступало. URA.RU не удалось дозвониться до начальника группы информационного обеспечения военно-морского флота Игоря Дыгало. Издание направило ему письменный запрос для подтверждения информации.

Подлодка «Екатеринбург» прославилась после пожара в 2011 году. Некоторые его детали оказались раскрыты только спустя 9 лет, в 2020 году. Взрыва на судне тогда удалось избежать и после ремонта его вернули в строй, напоминает RT. Отвечать за пожар пришлось офицерам, пишет издание «Утро.ру».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...