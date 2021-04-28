ТАСС: подлодку «Екатеринбург» отправят в утиль в 2022 году

Подлодка «Екатеринбург» пережила пожар и прослужила более 36 лет (Архивное фото) Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Атомную подводную лодку «Екатеринбург» решено утилизировать в 2022 году. Об этом журналистам рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В 2022 году „Екатеринбург“ будет выведен из боевого состава Северного флота», — заявил источник ТАСС. После этого подлодку отправят в утиль. С момента ввода судна в строй прошло уже 36 лет, отметили в оборонно-промышленном комплексе.

Официальной информации по поводу судьбы «Екатеринбурга» пока не поступало. URA.RU не удалось дозвониться до начальника группы информационного обеспечения военно-морского флота Игоря Дыгало. Издание направило ему письменный запрос для подтверждения информации.

Подлодка «Екатеринбург» прославилась после пожара в 2011 году. Некоторые его детали оказались раскрыты только спустя 9 лет, в 2020 году. Взрыва на судне тогда удалось избежать и после ремонта его вернули в строй, напоминает RT. Отвечать за пожар пришлось офицерам, пишет издание « Утро.ру ».