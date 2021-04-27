Из-за смога жители поселка боятся открывать окна и выходить на улицу (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Поселок Боровский (Тюменская область) накрыло смогом и запахом гари от природных пожаров. Об этом URA.RU рассказала одна из жительниц. По ее словам, едкий запах и дым идут от тлеющих торфяников.

«Вчера была такая дымка, что не видно было фонарей. Горят торфяники. Сегодня чуть рассеялось, но осталась жуткая вонь, жжет глаза. На улицу не выйти, окна в квартире не открыть. Можно уснуть и не проснуться, мы боимся угореть от этого смога», — рассказала URA.RU жительница поселка Боровский, пожелавшая остаться анонимной.

В администрации поселка прокомментировали ситуацию. Оказалось, что дело не только в торфяниках. «Торфяники не горят, но тлеют. Туда периодически выезжает МЧС. Справиться с ситуацией поможет только дождь, так как тление залить очень трудно», — рассказали URA.RU в отделе по строительству, благоустройству, землеустройству, ГО и ЧС администрации поселка Боровский.

Там также отметили, что недалеко от населенного пункта действует природный пожар. Его обнаружили сегодня, в километре от поселка. Сейчас на месте работают сотрудники лесничества и пожарные. Также там находится глава администрации Светлана Сычева и ее замы.

«Площадь возгорания 3,5 га, пожар пока не локализован. Траву затушили на территории от железной дороги и до федеральной трассы, но огонь ушел в сторону леса», — рассказали URA.RU в местной администрации. Ранее агентство писало, что из-за лесных пожаров в Тюменской области частично введен режим повышенной готовности.