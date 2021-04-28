Экс-представитель ДНР объяснил, как закончить войну в Донбассе

Один из создателей ДНР призвал Россию и Европу решить конфликт в регионе с помощью миротворцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Россия и Европа обязаны прекратить конфликт в Донбассе с помощью миротворцев. Об этом URA.RU рассказал бывший официальный представитель ДНР в РФ и один из участников ее создания Андрей Родкин.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров объяснил, что Москва не признала республики ДНР и ЛНР из-за подписанных минских соглашений, которые направлены на урегулирование конфликта. Это главное отличие донбасской ситуации от положения Абхазии и Южной Осетии в 2008 году, когда соответствующие меры были только обсуждены президентами РФ и Грузии. Родкин заявил, что в указанных регионах Южного Кавказа «не гибли под обстрелами люди, включая мирных жителей, на протяжении нескольких лет».

«Ни России вообще, ни Лаврову в частности, не надо объяснять, почему не признается Донбасс. Но Россия обязана обеспечить реальный мир населению Донбасса. Именно в этом направлении надо работать, и Европа, думаю, обязана тоже. Потому что ОБСЕ не справляется, или не хочет», — сказал Родкин.

Он считает, что, скорее всего, выходом из создавшегося положения является ввод миротворцев. «Уже не важно каких, хоть норвежских. Но лучше — стран-участниц Минского процесса. Потому что никто и нигде не должен так жить, как сейчас в Донбассе», — заключил экс-представитель ДНР в России.

Бывший вице-премьер ДНР Андрей Пургин считает, что урегулированию конфликта в регионе помогут именно минские соглашения, к которым пришли Россия и Украина через посредничество Германии и Франции. «В этом документе есть пункт, что Франция и Германия обязуются восстановить у нас банковскую систему. Как в пословице, по-русски ждут три года, а по-немецки — 10 лет. Россия, Германия и Франция взяли на себя обязательства способствовать выполнению минских соглашений. Выход из минского формата — это отказ от бумаги, который подписали главы четырех государств», — поделился с URA.RU Пургин.