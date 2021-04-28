Лавров объяснил, почему Россия не признала республики Донбасса

Глава МИД РФ сравнил конфликты в Донбассе и РЮО в 2008 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Россия не признает самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР из-за Минского комплекса мер урегулирования. Это главное отличие от ситуации в Абхазии и Южной Осетии, которые РФ признала, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

«17-часовые переговоры в Минске с участием лидеров „нормандского формата“ (глав России, Украины, Франции и Германии) <…> дали результат, который через два дня был одобрен в Совете Безопасности ООН без каких-либо довесков, без каких-либо сомнений, что его нужно выполнять. Сейчас моральная и международно-правовая правда на нашей стороне и стороне ополчения. Мы не должны спускать с крючка господина [президента Украины Владимира] Зеленского и его команду, который извивается как может», — сказал Лавров в интервью РИА «Новости».

Ситуацию в ДНР министр сравнил с ситуацией в Абхазии и Южной Осетии в 2008 году, когда произошла «агрессия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на Цхинвал». По словам Лаврова, главное отличие в том, что тогда тогдашний российский лидер Дмитрий Медведев и Саакашвили только обсудили документ, предлагающий меры урегулирования конфликта. Но грузинская сторона его не подписала, напомнил Лавров.

Ранее в Кремле рассказали, как закончить войну в Донбассе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Песков, это возможно сделать только в диалоге с представителями самопровозглашенных республик, а также при реализации минских соглашений.