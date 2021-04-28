В Кремле оценили начало третьей волны коронавируса в России

Оперштаб каждый день публикует данные по числу заболевших, напомнил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Кремле не верят в третью волну COVID-19. Такую информацию сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы опубликованных данных Кремля в издании Bloomberg о начале новой эпидемии.

«Первое: никакой второй бухгалтерии нет и быть не может на этот счет», — сказал представитель Кремля во время конференц-колла. По его словам, оперштаб каждый день публикует данные по числу заболевших, смертей и выписавшихся из больниц. «Иные утверждения абсурдны и не соответствуют действительности. Вы видите цифры, они доступны всем», — добавил он.

Ранее информацию о начале третьей волны коронавируса оценили и в Роспотребнадзоре. В ведомстве пояснили, что в России не начиналась третья волна коронавируса, хоть и наблюдается небольшой подъем заболеваемости. Чтобы подъем не перерос в волну, необходимо соблюдать противоэпидемический режим, пояснили представители Роспотребнадзора.