В Кремле оценили начало третьей волны коронавируса в России

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12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, песков дмитрий, фэйспалм
Оперштаб каждый день публикует данные по числу заболевших, напомнил Песков Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Кремле не верят в третью волну COVID-19. Такую информацию сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы опубликованных данных Кремля в издании Bloomberg о начале новой эпидемии.

«Первое: никакой второй бухгалтерии нет и быть не может на этот счет», — сказал представитель Кремля во время конференц-колла. По его словам, оперштаб каждый день публикует данные по числу заболевших, смертей и выписавшихся из больниц. «Иные утверждения абсурдны и не соответствуют действительности. Вы видите цифры, они доступны всем», — добавил он.

Ранее информацию о начале третьей волны коронавируса оценили и в Роспотребнадзоре. В ведомстве пояснили, что в России не начиналась третья волна коронавируса, хоть и наблюдается небольшой подъем заболеваемости. Чтобы подъем не перерос в волну, необходимо соблюдать противоэпидемический режим, пояснили представители Роспотребнадзора.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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