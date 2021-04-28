В ЯНАО ищут медика на зарплату в четверть миллиона

Зарплаты врачей в ЯНАО варьируются от 40 до 250 тыс. рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Профессия врача-стоматолога оказалась самая высокооплачиваемая в ЯНАО. Специалисту готовы платить 250 тыс. рублей в месяц. Вакансию на сайте интернет-рекрутмента HH.ru разместила компания «Центродент» 23 апреля.

Клиника семейной стоматологии в Салехарде ищет стоматолога с опытом работы до трех лет на полный рабочий день. «Требования: грамотная речь, опыт работы, хорошие манеры, доброжелательность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, ответственность, пунктуальность», — говорится в описании вакансии на сайте HH.ru.

О самой частной компании информации на сайте рекрутмента нет, но ее отметили как проверенного работодателя. Также в отзывах Google клиника имеет хорошую репутацию, а посетители говорят, что в стоматологии доступное лечение, квалифицированные врачи и достойное обслуживание. На сайте окружной службы занятости населения также опубликованы две вакансии стоматологов от частной клиники «ЯмалДент» в Тарко-Сале и Красноселькупской ЦРБ. Там готовы платить от 80 тыс. до 184 тыс. рублей в месяц.

Медицинские работники наиболее востребованы на рынке труда в ЯНАО. Помимо медработников, в регионе не хватает специалистов технических профессий, учителей, поваров и водителей. Также URA.RU сообщало, что среди депутатов законодательного собрания ЯНАО за 2020 год меньше всего заработать смогли те, что совмещают свою деятельность с медициной. В их числе оказались заведующий перинатального центра Салехардской ОКБ Алексей Денисов, главврач Ноябрьской станции скорой помощи Виктор Гордиенко и начальник медсанчасти ООО «Газпром добыча Надым» Игорь Герелишин.