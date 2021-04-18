В заксобрании ЯНАО самыми бедными оказались депутаты-врачи

В ямальском заксобрании минимальные доходы указали депутаты-медики Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Среди депутатов Законодательного собрания ЯНАО меньше всего по итогам 2020 года смогли заработать депутаты, совмещающие свою деятельность с медициной — Алексей Денисов, Виктор Гордиенко и Игорь Герелишин. Это следует из опубликованных на сайте регионального парламента деклараций о доходах, расходах и имуществе граждан.

«Денисов А.Г. Депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа. Декларированный годовой доход 3 150 945,99 рублей», — говорится в документах. Депутат совмещает представительские функции в парламенте с работой в должности заведующего перинатальным центром Салехардской окружной клинической больницы.

Депутат Гордиенко, продолжающий трудиться главврачом Ноябрьской станции скорой помощи, смог заработать 4 561 779,46 рублей. Депутат Герелишин, совмещающий работу депутата с должностью начальника медсанчасти ООО «Газпром добыча Надым», задекларировал 6 624 969,93 рублей.

В собственности семьи Денисова две квартиры (50,8 и 44,6 кв. м), одна — в пользовании (81,8 кв. м), а также есть автомобиль Toyota. У Гордиенко есть собственная квартира (62,6 кв. м) и автомобиль BMW, в также указана квартира площадью 59,1 кв. м. Герелишин владеет квартирой (69 кв. м) и машиной Toyota, в пользовании — квартира площадью 109,3 кв. м.

Ранее сообщалось, что депутат Василий Степанов, являющийся директором ЗАО «Тернефтегаз», задекларировал доход в размере 121,6 млн рублей. В тройке самых богатых — гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк (86,9 млн рублей) и гендиректор ООО «Газпром добыча Ямбург» Олег Арно (83,2 млн рублей).

Единственный депутат Госдумы от ЯНАО Владимир Пушкарев заработал за год 5,6 млн рублей. Доходы сенаторов Елены Зленко и Григория Ледкова составили, соответственно, 6,3 и 5,9 миллиона.