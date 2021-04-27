Согласно проекту, подрядчик должен был использовать более спокойные тона в отделке фасада Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске жителей возмутил яркий цвет новых панелей, которые использует подрядчик в рамках капремонта по обновлению фасада дома. В дело пришлось вмешаться мэру Василию Тихонову, который поручил приостановить работы. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных коммуникаций Нижневартовска.

«После того как к Василию Тихонову начали обращаться жители, он дал поручение направить требование о приостановлении работ. Цветовая гамма, используемая подрядчиком, не соответствует проекту», — добавили в мэрии.

Согласно проекту, подрядчик должен был использовать более спокойные тона в отделке фасада. Как сообщил корреспонденту URA.RU начальник нижневартовского сектора «Югорского фонда капитального ремонта» Евгений Миронов, подрядчик переделает все за свой счет. «Подрядчик то, что закупил, то и прилепил. Вроде по цвету близко, но по проекту не совпадает. Это было его самовольное решение», — добавил Миронов.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО подняли цены на капремонт. Стоимость изменилась впервые за все время действия программы капремонта, однако теперь будет индексироваться каждый год.

Подрядчик отделывал дом материалами не того цвета телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

Дом по проекту должен выглядеть так телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»