27 апреля 2021
26 апреля 2021

В Нижневартовске разразился скандал из-за расцветки дома. В дело вмешался глава

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная площадка
Согласно проекту, подрядчик должен был использовать более спокойные тона в отделке фасада Фото:

В Нижневартовске жителей возмутил яркий цвет новых панелей, которые использует подрядчик в рамках капремонта по обновлению фасада дома. В дело пришлось вмешаться мэру Василию Тихонову, который поручил приостановить работы. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных коммуникаций Нижневартовска.

«После того как к Василию Тихонову начали обращаться жители, он дал поручение направить требование о приостановлении работ. Цветовая гамма, используемая подрядчиком, не соответствует проекту», — добавили в мэрии.

Согласно проекту, подрядчик должен был использовать более спокойные тона в отделке фасада. Как сообщил корреспонденту URA.RU начальник нижневартовского сектора «Югорского фонда капитального ремонта» Евгений Миронов, подрядчик переделает все за свой счет. «Подрядчик то, что закупил, то и прилепил. Вроде по цвету близко, но по проекту не совпадает. Это было его самовольное решение», — добавил Миронов.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО подняли цены на капремонт. Стоимость изменилась впервые за все время действия программы капремонта, однако теперь будет индексироваться каждый год.

Подрядчик отделывал дом материалами не того цвета
Дом по проекту должен выглядеть так

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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