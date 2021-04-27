27 апреля 2021

Жителей Цыганского поселка Екатеринбурга выживают из домов. «Вбивают сваи прямо под забором»

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям частного сектора на Юго-Западе угрожают снести заборы Фото:

В Цыганском поселке на юго-западе Екатеринбурга застройщик вступил в конфликт с местными жителями. Компания «Брусника» (владелец — экс-депутат думы Тюмени Алексей Круковский), готовящая бизнес-проект в границах улиц Советских женщин — Московская — Шаумяна, начала работы вплотную к частным домам, угрожая снести людям заборы. Об этом URA.RU рассказал житель поселка Барат Джавадов.

«Прямо под моим забором „Брусника“ начала забивать сваи 6-8 метров. Я поехал в полицию, написал [заявление], нанял адвоката. Два дня спорим — они там продолжают бурить дальше. Их ничем не остановить, хотя представители сами признали, что ни разрешения на строительство, ни документов на подготовительные работы у них нет», — рассказал Джавадов. По словам мужчины, сотрудники «Брусники» до начала работ не пытались с ним договориться и не оповещали о старте строительства.

Согласно российским законам, многоквартирные дома должны располагаться минимум в 10 метрах от забора дома усадебного типа. Джавадов общался на эту тему с представителями «Брусники», но дело закончилось конфликтом — мужчине угрожали снести забор: «Говорили, что по плану они вообще должны на 24 сантиметра зайти на мой участок».

В пресс-службе «Брусники» не смогли оперативно ответить на запрос URA.RU. Ранее застройщик заявлял агентству, что проект «Южные кварталы» рядом с цыганским поселком будет закончен к 2022 году. Компания ведет переговоры с собственниками жилья о выкупе участков.

Расселение кварталов Цыганского поселка на протяжении нескольких месяцев проходит с трудностями. На давление со стороны переговорщиков от застройщика жаловались жители улицы Хользунова. О конфликте заявляли и жители квадрата Московская — Шаумяна, участки которых изымают ради проекта «Брусники».

Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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