В РФ создадут рабочую группу для борьбы с бедностью в регионах

Жизнь в регионах должна быть такой же комфортной, как в Москве, пояснил Володин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель правительства Михаил Мишустин поддержал идею председателя Госдумы Вячеслава Володина создать рабочую группу поддержки дотационных регионов. Об этом сообщалось на встрече Мишустина с фракцией «Единая Россия».

«Поддерживается любой формат для того, чтобы нам разбираться, что нужно сделать для бюджетной обеспеченности», — ответил он на слова о создании в регионах условий, равных московским. «Важно, чтобы они оставались жить у себя на Родине, могли себя реализовать, и их жизнь была такой же комфортной, как в Москве», — само предложение Володина приводится на официальном сайте Госдумы.

Помимо этого, нужно сокращать разницу между богатыми и бедными субъектами Федерации. Эта работа будет продолжена, так что в скором времени новая рабочая группа займется данным вопросом.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уверен, что количество бедных в России действительно увеличилось. Виной всему — пандемия коронавирусной инфекции. Однако, по его мнению, ситуация не настолько серьезная, насколько могла бы быть. Вместе с тем точечная поддержка со стороны правительства помогла сдержать уровень бедности в стране, приводит информацию телеканал 360.