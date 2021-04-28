В РФ создадут рабочую группу для борьбы с бедностью в регионах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нищенка. Челябинск, милостыня, санкции, нищая, нищета, бедность, нужда, попрошайка, подаяние, уровень жизни
Жизнь в регионах должна быть такой же комфортной, как в Москве, пояснил Володин Фото:

Председатель правительства Михаил Мишустин поддержал идею председателя Госдумы Вячеслава Володина создать рабочую группу поддержки дотационных регионов. Об этом сообщалось на встрече Мишустина с фракцией «Единая Россия».

«Поддерживается любой формат для того, чтобы нам разбираться, что нужно сделать для бюджетной обеспеченности», — ответил он на слова о создании в регионах условий, равных московским. «Важно, чтобы они оставались жить у себя на Родине, могли себя реализовать, и их жизнь была такой же комфортной, как в Москве», — само предложение Володина приводится на официальном сайте Госдумы.

Помимо этого, нужно сокращать разницу между богатыми и бедными субъектами Федерации. Эта работа будет продолжена, так что в скором времени новая рабочая группа займется данным вопросом.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уверен, что количество бедных в России действительно увеличилось. Виной всему — пандемия коронавирусной инфекции. Однако, по его мнению, ситуация не настолько серьезная, насколько могла бы быть. Вместе с тем точечная поддержка со стороны правительства помогла сдержать уровень бедности в стране, приводит информацию телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...