В Перми офицеру Росгвардии дали 14 лет за изнасилование ребенка

Суд огласил приговор росгвардейцу в Перми Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пермский гарнизонный военный суд огласил приговор офицеру Росгвардейцу за изнасилование ребенка. Он приговорен к 14 годам колонии строгого режима, сообщили URA.RU в суде.

«Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 20 тыс рублей, и лишением воинского звания „лейтенант“», — сообщили в суде. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

Преступление было совершено в августе 2020 года в Орджоникидзевском районе города. Служащий Росгвардии изнасиловал несовершеннолетнего в одном из домов частного сектора во время своего отпуска. Службу он проходил на Дальнем Востоке. Ранее сообщалось, что гособвинитель просил суд приговорить обвиняемого к 20 годам лишения свободы.