На Урале откроют первую международную шахматную академию

Управляющий директор FIDE Дана Рейзниеце-Озола (на фото слева) анонсировала новый проект на Урале Фото: Анна Майорова © URA.RU

Международная федерация шахмат (FIDE) откроет в Екатеринбурге свою академию. Она станет первой в Уральском федеральном округе. Об этом сообщила управляющий директор FIDE Дана Рейзниеце-Озола на вопрос URA.RU на пресс-конференции, посвященной завершению турнира претендентов в Екатеринбурге.

«Надеюсь, что прошедший турнир претендентов будет способствовать активной шахматной жизни не только на профессиональном уровне. Не знаю, это может быть еще секрет, но в скорейшем времени у вас появится первая шахматная академия FIDE на Урале. Будем ожидать новых чемпионов и новых мероприятий», — сказала она.

Турнир претендентов стартовал в Екатеринбурге 17 марта 2020 года, но был приостановлен 26 марта из-за пандемии коронавируса. Россиянин Ян Непомнящий за тур до окончания турнира претендентов стал победителем и получил право сразиться за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Матч состоится с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки «Экспо» в Дубае. Партнером международного турнира по шахматам в Екатеринбурге стала екатеринбургская компания «Сима-ленд», которую возглавляет уральский предприниматель Андрей Симановский.