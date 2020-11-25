25 ноября 2020
24 ноября 2020

На овощебазе Екатеринбурга торговцы взбунтовались до поножовщины. Конфликт из-за нового смотрящего

© Служба новостей «URA.RU»
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Беспорядки на Овощебазе №4. Екатеринбург
Скандалы на 4 овощебазе случаются очень часто Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Противостояние воров в законе

На скандальной овощебазе №4 в Екатеринбурге произошла поножовщина. Два пострадавших попали в больницу с резаными ранами, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

Резню спровоцировало недовольство новыми порядками, которые установил смотрящий от брата вора в законе Гули (Надир Салифов), уточнил инсайдер. «Мужчина по кличке Тигр порезал двух охранников базы. Скандал произошел из-за повышения платы за въезд на территорию базы», — поделился источник агентства. По словам источника, раненые попали в больницу, после сообщения медиков на овощебазу прибыли полицейские. «Полиция сейчас устанавливает, соответствует ли эта информация действительности», — сообщили URA.RU в пресс-группе управления МВД по Екатеринбургу.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбург прибыл новый смотрящий от Намика Салифова (Бакинского), младшего брата вора в законе Гули, убитого недавно в Турции — бизнесмен Самир. По данным инсайдеров агентства, он держит крупнейший склад на 4-й овощебазе. После его прибытия он установил на базе свои порядки и правила. Торговцы возмутились поборами и новой схемой растаможки товаров из Ирана и Азербайджана. В частности, с Самиром связывают появление таможенного брокера, через которого настоятельно рекомендуют оформлять грузы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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