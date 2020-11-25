На скандальной овощебазе №4 в Екатеринбурге произошла поножовщина. Два пострадавших попали в больницу с резаными ранами, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.
Резню спровоцировало недовольство новыми порядками, которые установил смотрящий от брата вора в законе Гули (Надир Салифов), уточнил инсайдер. «Мужчина по кличке Тигр порезал двух охранников базы. Скандал произошел из-за повышения платы за въезд на территорию базы», — поделился источник агентства. По словам источника, раненые попали в больницу, после сообщения медиков на овощебазу прибыли полицейские. «Полиция сейчас устанавливает, соответствует ли эта информация действительности», — сообщили URA.RU в пресс-группе управления МВД по Екатеринбургу.
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбург прибыл новый смотрящий от Намика Салифова (Бакинского), младшего брата вора в законе Гули, убитого недавно в Турции — бизнесмен Самир. По данным инсайдеров агентства, он держит крупнейший склад на 4-й овощебазе. После его прибытия он установил на базе свои порядки и правила. Торговцы возмутились поборами и новой схемой растаможки товаров из Ирана и Азербайджана. В частности, с Самиром связывают появление таможенного брокера, через которого настоятельно рекомендуют оформлять грузы.
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