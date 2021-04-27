27 апреля 2021

Тюменцев предупредили о новой природной угрозе

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за ветра огонь от природных пожаров может пойти на жилую застройку Фото:

Из-за усиления ветра на юге Тюменской области могут возникнуть новые ЧП, связанные с природными пожарами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

«29 апреля на юге Тюменской области ожидается усиление ветра порывами до 18 м/с. Возникает угроза возникновения природных пожаров, а также повышенный риск распространения огня на жилые дома, садовые товарищества, сельхоз постройки», — рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС региона.

Жителям рекомендовали укрываться от ветра в зданиях, и быть крайне внимательными. Если возникнет угроза жизни, здоровью, либо имуществу, то сообщить об этом можно по телефону 112.

Ранее URA.RU писало, что смог от лесных пожаров доставляет неудобства жителям Тобольска и поселка Боровский. Огонь фиксируют вблизи населенных пунктов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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