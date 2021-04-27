В аэропорту Кургана встретили первый рейс из Сочи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines) приступила к выполнению летних перелетов по маршруту Симферополь-Курган-Симферополь. 28 апреля аэропорт Кургана принял первый борт из Крыма, передает корреспондент URA.RU. В начале мая S7 запустит перелеты из Сочи в Курган и обратно.

«Правительство Курганской области просубсидировало летнюю программу на Сочи и Симферополь. 84 рейса в этих направлениях с 28 апреля по 30 сентября будет выполнено этой авиакомпанией», — рассказал директор аэропорта Кургана Дмитрий Коваленко, встречавший первый рейс из Крыма.

Первым рейсом из Симферополя в Курган прилетели 24 пассажира. В обратную сторону продано 88 билетов. «По нашим расчетам, рейс будет востребован. Сейчас южное направление — это практически единственные курорты, которые доступны гражданам России», — сообщил заместитель генерального представителя в центральном регионе авиакомпании S7 Airlines Сергей Шумилов. По его словам, рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A319 с компоновкой на 144 посадочных места эконом-класса.

О запуске рейсов из Кургана в Симферополь и Сочи стало известно в конце ноября 2020 года. Сообщалось, что с апреля по октябрь на юг будут летать воздушные суда без бизнес-класса. В декабре 2020 года курганцы были недовольны стоимостью авиабилетов, позже билеты на некоторые дни подешевели. Воздушные суда регулярно летают из Кургана только в Москву. Данные рейсы выполняют компании Utair и «Победа».

В Кургане открыли летние перелеты на юг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из Кургана в Симферополь первым рейсом улетели 88 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первый рейс из Симферополя встречал директор аэропорта Дмитрий Коваленко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU