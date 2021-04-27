Свердловский губернатор нашел Чернецкому место в политике

Аркадий Чернецкий претендует на продолжение карьеры в Совфеде, где работает с 2010 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Член Совета Федерации от законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий объявил о продолжении работы в верхней палате российского парламента после выборов в сентябре 2021 года. О своих планах бывший мэр Екатеринбурга рассказал 28 апреля на встрече с горожанами, передает корреспондент URA.RU.

«Я пришел к губернатору и сказал: «Понимаю, что у меня возраст, за спиной два срока [в Совете Федерации]. Если я нужен, готов работать [дальше]. Мне сказали: «Да, ты нужен»», — пересказал разговор с губернатором Евгением Куйвашевым Чернецкий. Таким образом он ответил на вопрос, будет ли участвовать в выборах в заксобрание для дальнейшего выдвижения в Совфед.

Чернецкий также уточнил, что на праймериз «ЕР» заявляться не планирует. В регисполкоме партии URA.RU объяснили, что сенатор может быть включен в партсписок на выборах в заксобрание в обход предварительного голосования — на конференции свердловской ячейки «Единой России». Мероприятие ожидается будущим летом.

Аркадий Чернецкий руководил Екатеринбургом с 1992 по 2010 год. Последние 11 лет в Совете Федерации он представляет законодательную власть Свердловской области. Ранее источники URA.RU сообщали, что его место в Совфеде может занять заместитель свердловского губернатора Азат Салихов, имеющий, как считается, более прочные позиции в региональной политике.

Обновлено в 20:20: в третий абзац добавлены уточняющие сведения.