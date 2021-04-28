Власти Кургана раскрыли данные о кредитах на сотни миллионов

Администрация Кургана за год взяла кредиты почти на миллиард рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Кургана в 2020 году взяла коммерческие кредиты на 946,5 млн рублей. Более половины этой суммы выплачено банкам в счет погашения старых долгов. Такие данные содержатся в отчете об исполнении бюджета Кургана за 2020 год, внесенном для рассмотрения в городскую думу и опубликованном на сайте муниципалитета.

«Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации: 946 500 тысяч рублей», — указано в документе. При этом 521 млн рублей мэрия вернула кредитным организациям в счет погашения других кредитов. Более 400 млн рублей направили на финансирование дефицита бюджета города.

В целом бюджет Кургана в 2020 году исполнен с дефицитом в 417,3 млн рублей. Доходы городской казны превысили 9,46 млрд (79% от плана), а расходы — 9,88 млрд рублей (80% от плана).

Объем муниципального долга в Курганской области в 2020 году вырос почти на полмиллиарда рублей, сообщало ранее URA.RU. В основном рост был обусловлен кредитами, полученными администрацией Кургана. В 2021 году администрация Кургана планировала взять новые кредиты на 324,9 млн рублей, а в последующие два года — увеличить объем кредитования. В начале апреля стало известно, что «Совкомбанк» откроет кредитную линию на 70 млн рублей и для администрации Шадринска. При этом ни один банк не захотел давать кредит на 2,1 млрд рублей для властей Курганской области.