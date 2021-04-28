Организатору заговора против Лукашенко Юрию Зенковичу помогала его бывший бухгалтер. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Юристу Юрию Зенковичу, пытавшемуся организовать в Белоруссии госпереворот, помогала его бывшая бухгалтер, активистка оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» (БНФ) Ольга Голубович. Об этом рассказал белорусский телеканал ОНТ.

«Ольга Голубович, 44 года, гражданка Беларуси, член партии БНФ, работала бухгалтером в минской фирме Зенковича «Американский юридический центр», — рассказывает диктор в фильме «Убить Лукашенко», выпущенном ОНТ. Далее в фильме показано, как она кладет предназначенные для подкупа военных деньги в ячейку камеры хранения.

Зенкович и политолог Александр Федута были задержаны КГБ Беларуси в Москве. Лидер БНФ Григорий Костусев был задержан в Шклове (Могилевская область, Белоруссия). Их обвинили в подготовке покушения на Лукашенко и попытке госпереворота. Все они уже признали свою вину.