«Ъ»: в России начинается дефицит грузовых автомобилей

Некоторые производители грузовиков в России берут заказы только на 2022 год. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Купить в России малотоннажный грузовой автомобиль (LCV) или грузовик становится сложнее, чем легковой. Об этом журналистам рассказали участники рынка.

«Грузовики и LCV на российском рынке законтрактованы на несколько месяцев вперед», — пишет « Коммерсант », ссылаясь на результаты опроса производителей и импортеров таких автомобилей. Издание уточняет, что некоторые компании принимают заказы только на 2022 год.

Дефицит обусловлен проблемами с поставками комплектующих, отложенным спросом и другими факторами, пишет газета. Ситуацию «Ъ» подтвердили в АвтоВАЗе, Volvo Trucks, Mercedes-Benz Trucks Russia, Scania и других компаниях.