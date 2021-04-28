28 апреля 2021

«Ъ»: в России начинается дефицит грузовых автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шуховский полигон. Курган , мусор, грузовик, отходы, свалка, шуховский полигон, шухинский полигон, отбросы
Некоторые производители грузовиков в России берут заказы только на 2022 год. Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Купить в России малотоннажный грузовой автомобиль (LCV) или грузовик становится сложнее, чем легковой. Об этом журналистам рассказали участники рынка.

«Грузовики и LCV на российском рынке законтрактованы на несколько месяцев вперед», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на результаты опроса производителей и импортеров таких автомобилей. Издание уточняет, что некоторые компании принимают заказы только на 2022 год.

Дефицит обусловлен проблемами с поставками комплектующих, отложенным спросом и другими факторами, пишет газета. Ситуацию «Ъ» подтвердили в АвтоВАЗе, Volvo Trucks, Mercedes-Benz Trucks Russia, Scania и других компаниях.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...