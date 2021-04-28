Президент США в своем выступлении про Россию неправильно использовал слово «эскалация». С речью он выступал перед конгрессом США впервые, после назначения на пост президента.
«США не стремятся к эскалации с Россией, но обещают „последствия“ за вмешательство и кибератаки», — заявил Байден, пишет ТАСС. При этом слово «эскалация» он не смог произнести с первого раза.
Ранее Байден перепутал фамилию президента России. По его версии, лидера РФ зовут Владимир Владимирович Клутин, пишет «
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