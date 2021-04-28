28 апреля 2021

Байден опять запутался в словах, говоря о России. Видео

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Президент США впервые выступал перед конгрессом Фото:
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Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Президент США в своем выступлении про Россию неправильно использовал слово «эскалация». С речью он выступал перед конгрессом США впервые, после назначения на пост президента.

«США не стремятся к эскалации с Россией, но обещают „последствия“ за вмешательство и кибератаки», — заявил Байден, пишет ТАСС. При этом слово «эскалация» он не смог произнести с первого раза.

Ранее Байден перепутал фамилию президента России. По его версии, лидера РФ зовут Владимир Владимирович Клутин, пишет «Утро.ру». Также в той речи он едва не произнес слово «вакцинация» вместо «эскалация», сообщает «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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