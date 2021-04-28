Госдума РФ продумывает масштабную налоговую реформу

Депутаты сейчас обсуждают детали законопроекта (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Госдуму РФ после майских праздников внесут законопроект о прогрессивном налогообложении прибыли, которая выводится в офшоры. Об этом сообщает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Это законопроект, касающийся изменений в Налоговый кодекс по налогообложению прибыли, которая выводится в офшоры, причем прогрессивному налогообложению. Чем больше средств выводится, тем больше такие средства должны облагаться налогом на прибыль», — сообщил Аксаков, пишет ТАСС.

Фактически, в законопроекте речь идет о дивидендах, которые выводятся за рубеж. По его словам, депутаты уже приступили к обсуждениям для разработки законопроекта.

Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию призвал стимулировать частные инвестиции. По его словам, лучше это делать внутри страны, где «спокойнее и надежнее», пишет RT.