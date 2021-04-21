Путин назначил новые меры поддержки бизнеса

Президент России Владимир Путин поручил правительству восстановить рынок труда в РФ к концу 2021 года и разработать меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Об этом он сообщил в ходе послания Федеральному собранию.
«К концу текущего года правительству поставлена задача восстановить рынок труда. Но сделать это надо быстрее, чтобы люди быстрее стали получать стабильную заработную плату. Поощрять предпринимательскую инициативу, стимулировать частные инвестиции», — сообщил президент.
Также президент поручил в течение месяца представить новые предложения по поддержке малого и среднего бизнеса. «В прошлом году для предпринимателей снизили страховые взносы с 30% до 15%. Сейчас эта мера будет постоянной», — дополнил он.
Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию. URA.RU ведет текстовую трансляцию обращения главы государства.
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