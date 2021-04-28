28 апреля 2021

Иммунолог назвал группы риска повторного заражения коронавирусом

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Повторно заболеть коронавирусом могут даже люди с антителами в крови Фото:
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Коронавирус COVID-19

Люди с ослабленным иммунитетом, пожилые и больные онкологией больше подвержены повторному заражению коронавирусом. Об этом заявил иммунолог Николай Крючков.

«С большей вероятностью подвержены в том числе повторному заражению коронавирусной инфекцией любые подгруппы, у которых ослаблен иммунитет. Речь идет о тех, у кого диагностированы первичный или наиболее распространенный вторичный иммунодефицит. Это люди, которые, например, принимают иммуносупрессивные препараты. Также снижается иммунная реакция при аутоиммунных заболеваниях, онкологических заболеваниях, при тяжелых хронических заболеваниях. Также у пожилых людей снижена реактивность иммунной системы», — цитирует иммунолога радио Sputnik.

Врач при этом уточнил, что риск повторного заражения есть у всех людей, даже с наличием антител в крови. «Защищают в действительности особые клетки иммунной системы с протективными функциями, а также протективные антитела, то есть не все антитела. Большая часть, по крайней мере, значительная доля антител не обладает протективными свойствами. То есть они как бы есть, они связываются с какими-то антигенами коронавируса, но связываются достаточно слабо и не могут нейтрализовать вирус», — поясняет Крючков.

Ранее профессор кафедры «Вирусология» Алексей Аграновский также заявил, что иммунитет к коронавирусу может не справиться с новыми штаммами болезни. Также повторно заболеть можно из-за реактивизации остатков коронавируса в организме пациента.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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