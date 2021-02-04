Врачи США назвали причины повторного заражения коронавирусом

Причиной повторного заражения коронавирусом может быть как повторное заражение из-за слабого иммунитета, так и реактивизация остатков коронавируса в организме пациента. К такому выводу пришли американские специалисты из Медицинской школы Йельского университета. Они отметили, что повторное заражение является исключительным случаем.
«Случаи повторного заражения COVID-19 относительно редки… Его причиной может стать как повторное заражение на фоне слабого иммунитета или реактивизация вируса, сохранившегося в организме пациента после первого заражения», — пишут врачи США в журнале BMJ Case Reports, их- слова приводит РИА «Новости».
Ученые описали случай мужчины, который заболел COVID-19 после того, как уже перенес инфекцию четыре месяца назад. У него было много сопутствующих заболеваний: диабет второго типа, проблемы с щитовидной железой, ожирение. В первый раз мужчина пролежал в больнице с коронавирусом два месяца, однако еще через три месяца после выписки тест снова показал положительный результат, описывает случай «
Некоторые люди могут не заболеть COVID-19, если уже переболели другим коронавирусом или перенесли вирусную инфекцию совсем недавно, напоминает «Национальная служба новостей». Кроме того, не заражаются те, кто обладает сильным местным иммунитетом.
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