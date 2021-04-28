Начальник управления по делам ГО и ЧС мэрии Сургута Олег Пухтеев (на заднем плане) дорабатывает до конца недели и увольняется Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Начальник управления по делам ГО и ЧС мэрии Сургута Олег Пухтеев, проработавший на муниципальной службе 18 лет, собирается уходить в отставку. Об этом он сам сообщил журналистам на брифинге, передает корреспондент URA.RU.

«Я увольняюсь из администрации [Сургута]. Исполнять обязанности начальника управления будет мой заместитель — Рачев Андрей Александрович. Ну, а решение о назначении нового начальника, естественно, будет принимать глава [города Андрей Филатов]. Данное решение ни в коем случае не связано с приходом нового руководства администрации города. Его я еще принял год назад, она связано с причинами семейного характера», — заявил Пухтеев.

По словам источника, близкого к мэрии Сургута, у руководителей администрации пока нет кандидата, который сможет заменить на этом посту Пухтеева. «Управление по делам ГО и ЧС находится под кураторством нового зама по безопасности Сергея Горобченко. Ему и предстоит согласовывать человека на эту должность с мэром Андреем Филатовым», — считает собеседник агентства. В управление массовых коммуникаций Сургута был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало о череде кадровых перестановок в мэрии Сургута. Последним из руководителей администрации свою должность покинул замглавы города по ЖКХ Николай Кривцов, заявивший о том, что он не чувствует себя членом новой управленческой команды.