ФСИН предложила заключенным способ выйти из колонии раньше

Участие в исправительных работах полезно для заключенных и общества, заявила Елена Коробкова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заключенные могут раньше выйти на свободу при работе на предприятиях Байкало-Амурской магистрали (БАМ). С таим заявлением выступила глава управления ФСИН, не связанных с изоляцией осужденных от общества, Елена Коробкова.

«Законодательство предусматривает перевод осужденных на более мягкий вид наказания в виде принудительных работ. Положительно характеризующиеся осужденные, отбыв определенный срок, имеют право подать ходатайство в суд для замены лишения свободы принудительными работами. На сегодня таких более 180 тысяч», — сказала Коробкова ТАСС, комментируя информацию СМИ об отправке заключенных на строительство БАМа.

Отправка осужденных на работы полезна для общества, так как помогает им социализироваться, отметила она. Коробкова добавила, что обычно заключенные направляются на работы в своих регионах, поэтому участвовать в строительстве БАМа преимущественно будут жители прилежащих регионов. Также это позволит им освоить новую профессию, добавила чиновница.

БАМ — железнодорожная магистраль, проходящая по регионам Дальнего Востока и Восточной Сибири. Одна из крупнейших железных дорог в мире. Строительство началось в начале XX века, на стройку отправили заключенных ГУЛАГа. В конце апреля СМИ сообщили, что в правительстве обсуждали возможность привлечь к строительству магистрали осужденных.