ФСБ в Курганской области рассекретила дело нациста-карателя

Нацист-каратель работал учителем в курганской школе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С дела нацистского карателя Ивана Петушкова, который после окончания Великой Отечественной войны перебрался в Курганскую область, сняли гриф «секретно». Каратель, по инициативе которого расстреляно шесть человек, а сотни отправлены в Германию, работал в Половинском районе школьным учителем. О рассекреченном деле 1946 года URA.RU рассказали в региональной ФСБ.

Петушков после оккупации Смоленской области (в 1941 году) добровольно поступил на службу к немцам. Вначале секретарем полиции, затем бургомистром. «На протяжении 1943—1944 годов, в период работы бургомистром [четырех районов Смоленской и Могилевской областей], Петушковым отправлено на каторжные работы в Германию 550 советских граждан преимущественно из числа молодежи», — говорится в рассекреченном обвинительном заключении.

Свидетели давали показания, что по собственной инициативе Петушков отправлял в Германию больше людей, чем требовали немцы. Предатель Родины грабил мирное население и отправлял продукты немцам на фронт. Если люди отказывались отдавать продукты, Петушков арестовывал их, а продукты полицейские забирали силой.

Согласно материалам дела, Петушков вел борьбу с партизанами. По его инициативе за связь с партизанами было арестовано 40 человек, шестеро из которых расстреляны.

Немцы очень ценили службу Петушкова, о чем свидетельствуют награды немецкого командования бронзовой медалью второго класса и охранной грамотой. Последняя выдавалась немцами за помощь в деле борьбы с партизанами. Она давала право на беспрепятственное передвижение по оккупированному городу, освобождала от налогов и постоя немецких солдат. Военный трибунал приговорил Петушкова к 20 годам лишения свободы.

URA.RU ранее писало, что ФСБ по Новгородской области рассекретило документы об Александре Риссе, который работал на немецкую разведку во время Великой Отечественной войны и убивал мирных граждан СССР.