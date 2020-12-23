В ФСБ рассекретили документы о казнях советских граждан в ВОВ

Управление федеральной службы безопасности (ФСБ) по Новгородской области рассекретило документы об Александре Риссе, который работал на немецкую разведку во время Великой Отечественной войны и убивал мирных граждан СССР. Фото документов силовиков уже появилось в Сети.
«В августе 1943 года на окраине деревни Зимник по приказу Рисса каратели расстреляли неизвестного мужчину, подозреваемого в связи с партизанами. <…> В марте 1943 года Рисс лично расстрелял двух молодых людей, отказавшихся служить в карательном батальоне», — сказано в документах, опубликованных изданием РИА «Новости».
Также карательный батальон Рисса не раз расстреливал женщин и детей. Сам Рисс был немцем по происхождению и работал на спецслужбы Германии. Однако эту работу советским силовикам доказать не удалось.
После начала войны в 1941 Рисс добровольно перешел на сторону вермахта. На этой службе он с помощью карательного отряда боролся с советскими партизанами и готовил агентов Германии. Согласно документам, Рисс казнил как минимум 20 мирных жителей.
В ноябре ФСБ рассекретила и другие архивы о карателях, которые виновны в гибели сотен граждан СССР, напоминает «
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