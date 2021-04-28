Курганская ФСБ заподозрила москвича в экстремизме

Курганские силовики вычислили экстремиста из Москвы по записи в Telegram (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники курганской ФСБ вычислили жителя Москвы, который призывал к расправе над полицией. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного силового ведомства.

«Являясь приверженцем экстремистских взглядов, 47-летний житель Москвы в ходе обсуждения новостей Курганской области в одном из telegram-каналов оставил запись, в которой пытался побудить подписчиков к физическому уничтожению сотрудников полиции. В настоящее время он признал свою вину в совершенном преступлении — публичном призыве к осуществлению экстремистской деятельности», — говорится в релизе УФСБ.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Максимальное наказание по данной статье составляет 5 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Кургана, обвиненный в призывах к экстремизму за публикацию в соцсети против сотрудников полиции, признал вину. В своем видеообращении он заявил, что был «морально утомлен», и призвал других не повторять своих ошибок.