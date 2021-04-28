В проблемном свердловском округе нашлись кандидаты на праймериз

Елена Чечунова подала документы на праймериз Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Праймериз «Единой России» в Свердловской области

В Первоуральском избирательном округе в выборах в свердловское заксобрание примут участие глава фракции ЕР в нынешнем созыве Елена Чечунова и депутат Алексей Дронов. Они сдали свои документы для участия в праймериз «Единой России», сообщили в пресс-службе партии.

«Оба [выдвигаются] в заксобрание по Первоуральской территориальной группе, а Дронов — еще и по одномандатному округу», — уточнил пресс-секретарь реготделения партии Максим Бестфатер.

Ранее URA.RU сообщало, что «Единая Россия» ищет политиков, которые поделятся с партией своим рейтингом в Первоуральском избирательном округе на выборах в свердловское заксобрание. По данным источников, велись переговоры с 85-летнему совладельцем ОАО «Первоуральский динасовый завод „ДИНУР“» Ефимом Гришпуном, однако он от выдвижения отказался.