28 апреля 2021

В проблемном свердловском округе нашлись кандидаты на праймериз

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Завершающий этап праймериз по подбору кандидата на выборах губернатора Свердловской области. Екатеринбург, чечунова елена, портрет
Елена Чечунова подала документы на праймериз Фото:
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Праймериз «Единой России» в Свердловской области

В Первоуральском избирательном округе в выборах в свердловское заксобрание примут участие глава фракции ЕР в нынешнем созыве Елена Чечунова и депутат Алексей Дронов. Они сдали свои документы для участия в праймериз «Единой России», сообщили в пресс-службе партии.

«Оба [выдвигаются] в заксобрание по Первоуральской территориальной группе, а Дронов — еще и по одномандатному округу», — уточнил пресс-секретарь реготделения партии Максим Бестфатер.

Ранее URA.RU сообщало, что «Единая Россия» ищет политиков, которые поделятся с партией своим рейтингом в Первоуральском избирательном округе на выборах в свердловское заксобрание. По данным источников, велись переговоры с 85-летнему совладельцем ОАО «Первоуральский динасовый завод „ДИНУР“» Ефимом Гришпуном, однако он от выдвижения отказался.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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