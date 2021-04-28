Пермские соратники Жириновского подали в суд на ЛДПР

Пермские члены ЛДПР попросили суд исключить их из партии Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пока еще пермские члены ЛДПР подали в суд на реготделение партии из-за того, что их не исключают из партии. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Перми Илья Лисняк, который написал заявление о выходе из партии еще в конце марта.

«Направил иск в суд на горемычное пермское региональное отделение ЛДПР. Заявление о выходе из партии я подал еще 25 марта, гражданин [координатор реготделения ЛДПР Олег] Постников публично подтвердил его получение, но психологически застрял на первой стадии „отрицание“», — заявил URA.RU Лисняк. Он пояснил, что вместе с ним на том же основании в суд обратились еще депутат Добрянки Марк Коробов и член общественного совета при ГУ МВД края Ирина Форсюк.

Коробов и Форсюк в беседе с корреспондентом URA.RU подтвердили данную информацию. Координатор реготделения ЛДПР Олег Постников заявил URA.RU, что решение об исключении из партии должен принять координационный совет, а дата его заседания пока не определена. «Может и в сентябре, а может и завтра [соберется]», — уточнил Постников.

URA.RU рассказывало, что в конце марта из рядов пермского реготделения ЛДПР начался массовый исход. После этого пока еще член партии Ирина Форсюк заявилась на праймериз «Единой России», чтобы принять участие в выборах в гордуму Перми.